Жительницу Подмосковья задержали за нападение на журналиста

Жительницу Подмосковья задержали по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста, сообщил пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, все произошло два дня назад в Ленинском округе. Тридцатипятилетняя женщина набросилась с кулаками на репортера федерального издания, готовившего репортаж о противоправных действиях местной жительницы, которая систематически нарушает общественный порядок и конфликтует с соседями.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья убила возлюбленного кухонным ножом.