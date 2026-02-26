«Живой щит» и плащ: раскрыты подробности о происшествии с выпавшим из окна ребенком

В Санкт-Петербурге разворачивалась драма, которая благодаря слаженным действиям случайных прохожих обернулась настоящим чудом. Полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна десятого этажа, остался жив, и его спасение попало в объективы камер наблюдения. Подробностями произошедшего с RT поделился участник событий Сергей Выдрин.

Мужчина проходил мимо дома, когда заметил неладное: из окна верхних этажей свесился малыш. Рядом уже суетились женщины, безуспешно пытаясь достучаться до родителей. Сергей мгновенно оценил обстановку. Пока его пальцы набирали номер экстренных служб, мозг уже просчитывал траекторию падения. Он приказал женщинам не стоять столбом, а снять плащ и приготовиться к ловле.

Женщины вжались в стену под козырьком подъезда, что существенно ограничивало обзор. Именно Сергей взял на себя роль координатора, встав на открытом пространстве, откуда было видно каждое движение ребенка. В следующую секунду малыш сорвался вниз. Короткая команда «ловите» — и импровизированная «страховочная сеть» сработала.

По словам мужчины, удар пришелся аккуратно в натянутую ткань. Ребенок, испытанный колоссальный стресс от свободного падения, громко заплакал. Для спасателей этот плач стал лучшей музыкой — он означал, что мальчик жив и, судя по всему, не получил серьезных травм.

«Когда его поймали, он живой, издавал звуки, плакал, испугался, то есть все нормально было — не разбился», — констатировал Сергей, отметив, что сам он выполнял «четко свои обязанности»: вызвал полицию и медиков и грамотно расставил людей.

По счастливой случайности и благодаря реакции прохожих трагедия обернулась испугом и спасенной жизнью.

