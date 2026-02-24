«Отец четверых детей»: жена дворника, поймавшего ребенка в Петербурге, рассказала о его мечте

Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, который поймал выпавшего из окна шестилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, рассказала, что у них четверо детей.

Как передает РИА Новости, женщина с детьми живет в Кашкадарьинской области Узбекистана, а глава семьи приехал в Россию на заработки всего четыре месяца назад. На родине у него также остались больные родители, которым он помогает. По словам супруги мужчины, он мечтает заработать на собственное авто и трехкомнатную квартиру в Ташкенте.

Днем, 23 февраля, Ибадуллаев заметил падающего из окна ребенка. Дворник мгновенно бросился на перехват и смягчил удар своим телом. Мальчик остался жив, а герой отделался ушибами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил Хайрулло медалью «Мужество», а главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что дворник получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

Сам Ибадуллаев признался, что не считает себя героем — просто не мог пройти мимо. Теперь его имя знают в двух странах, а семья надеется, что после всех наград и признания он сможет чаще бывать дома.

