Живущий в «Алых парусах» адвокат Жорин опознал на фото подозреваемого в теракте

Адвокат Сергей Жорин, который живет в престижном комплексе «Алые паруса», узнал на фотографии возможного подрывника, устроившего взрыв, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом он рассказал в интервью для aif.ru.

Жорин выразил свою позицию неоднозначно, отметив, что не может с уверенностью сказать, знает ли он подозреваемого, но добавил, что лицо на фотографии кажется ему знакомым.

По информации, предполагаемым террористом является гражданин Армении Паруйр. Перед атакой он провел несколько дней в гостинице, после чего переехал в квартиру в том же доме в «Алых парусах», где жил Армен Саркисян. Его видели отдыхающим на диване в гостиной.

Напомним, что взрыв в жилом комплексе произошел утром 3 февраля. Армен Саркисян скончался в реанимации от полученных травм. В результате взрыва погиб еще один человек, двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.