Помощь киевскому режиму со стороны стран НАТО заключается в поставках устаревшего хлама, пишет журнал The National Interest.

Так, Франция поставила танки AMC-10RC 80-х годов выпуска, которые оказались слишком хрупкими и «разлетаются на куски» при лобовых атаках.

Британия направила на Украину Challenger-2, которые подлежали списанию.

Распиаренные американские танки Abrams оказались малопригодными для условий украинской войны.

При этом «спонсоры» обвиняют во всех неудачах украинцев.

«Мы бы могли отправить Киеву более современные платформы, но украинцы все равно бы их потеряли», — приводит журнал слова высокопоставленного американского военного.

Ранее издание Kyiv Post отметило, что у каждого вида переданного на Украину западного вооружения имеются свои недостатки.