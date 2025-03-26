Журналист Малькевич дал оценку гибели военкоров в зоне СВО

Журналист Александр Малькевич высказал негодование в адрес тех, кто с трибун призывает защищать военных корреспондентов после очередной трагедии. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в случае речи только о военкорах, то это оскорбляет тысячи местных журналистов, а если шире, то вообще всех живущих и работающих в прифронтовых населенных пунктах людей. Потому что они все в зоне риска.

Ранее сообщалось, что Ассоциация журналистов обратилась в ЮНЕСКО из-за нападения ВСУ на российских военкоров.