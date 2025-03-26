Ассоциация журналистов обратилась в ЮНЕСКО из-за атак ВСУ на российских военкоров

Директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников сообщил РЕН ТВ, что организация обратилась в ЮНЕСКО в связи с многократными случаями гибели российских военкоров во время выполнения профессиональной деятельности.

По данным издания, авторы обращения просят принять необходимые меры, чтобы защитить российских журналистов от атак со стороны ВСУ.

«Прошу Вас принять меры и оказать содействие для защиты журналистов из России и их прав в текущих условиях, обеспечить право на свободу слова, осудив убийства, их преследования и призывы к их физическому устранению на различных экстремистских ресурсах», — говорится в тексте обращения, которое было направлено гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле.

В сообщении указано, что невозможно игнорировать факты гибели российских журналистов, которые освещают события в зоне спецоперации. Только за последние несколько дней стало известно о гибели нескольких журналистов. В их числе находился военкор «Известий» Александр Федорчак. Кроме того, ранения различной тяжести получили многие сотрудники СМИ, которые также выполняли рабочие задачи в зоне СВО.

Издание отметило, что Александр Федорчак в последний раз вышел в эфир 23 марта. Он находился на разных направлениях СВО, откуда сообщал об акутальной ситуации. В настоящее время выясняются все детали трагедии. По предположительным данным, противник атаковал территорию Луганской Народной Республики, где как раз находился военкор.

Ранее сообщалось, что под Белгородом погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.