Журналист Осташко: Россия готова воевать за правду и свободу до конца

Он добавил, что, если россияне не станут им отвечать, они будут считать нас за терпил и мочить, где поймают. Москва ведет поиск дипломатических путей, однако противник в это время говорит: мол, пока вы ищете, мы будем хреначить по вам «Таурусами».

Ранее Белоусов назвал конкретные примеры готовности Москвы завершить конфликт на Украине.