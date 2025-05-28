Белоусов назвал конкретные примеры готовности Москвы завершить конфликт на Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ высказал мнение, что украинские власти не реагируют на готовность Москвы к урегулированию вооруженного конфликта путем переговорного процесса, сообщил Интерфакс.

По информации издания, министр заявил о готовности Москвы возобновить диалог, начатый с украинскими дипломатами в 2022 году. Цель — урегулировать конфликт мирным способом. По мнению Белоусова, Киев игнорирует данную готовность. Министр напомнил, что именно Россия объявила перемирие на время празднования Дня Победы. ВС РФ также не нарушали мораторий на удары по энергетическим объектам, который был согласован в марте.

«Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта», — заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Министр напомнил, что в ходе первой в 2025 году встречи украинская и российская делегация смогли достичь договоренностей по обмену пленными. Стороны обсудили подготовку предложений по возможному прекращению огня. Дипломаты обеих стран приняли обоюдное решение, что продолжат подобные встречи. Соглашений удалось достичь в Турции 16 мая.

В настоящее время стороны не решили, где состоится вторая встреча представителей конфликтующих стран. В Турции заявили о том, что власти готовы быть посредниками. Страна может стать площадкой для такой встречи. Посредничество в мирных переговорах также предлагал Ватикан.

Ранее Келлог заявил, что Киев передал США список условий для мирного соглашения с РФ.