Журналиста Романа Анина заочно приговорили к колонии за фейки о российской армии

Журналиста Романа Анина*, работающего главным редактором в интернет-издании «Важные истории»*, заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии за распространение ложных сведений о российских вооруженных силах. Об этом сообщил ТАСС.

Дело Анина рассматривал Дорогомиловский суд города Москвы. Он признал подсудимого виновным.

«Суд постановил: признать обвиняемого Анина виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы», — указано в вердикте.

Помимо этого, журналисту запретили на три года администрировать какие-либо блоги. Точно такое же наказание вынесено в отношении Екатерины Фоминой, журналистки того же издания. Ей также вменяли распространение ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти. В результате суд вынес ей свой заочный приговор.

Ранее сообщалось, что кинокритику и журналистке Екатерине Барабаш предъявили обвинения в распространении ложной информации о действиях ВС РФ. По данным следствия, Барабаш распространяла фейки о российской армии в социальных сетях. Сама она свою вину признала, хотя конкретные детали ее публикаций не раскрываются.

*внесен в реестр иностранных агентов в РФ