Считающая жену Макрона мужчиной журналистка Рэй попросит убежище в РФ

Французская журналистка Наташа Рэй, которая назвала супругу президента Франции Брижит Макрон мужчиной, планирует обратиться на следующей неделе с просьбой о предоставлении политического убежища в России. Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан в интервью РИА Новости.

По его словам, Рэй предположила, что если Россия предоставила политическое убежище Эдварду Сноудену, то, вероятно, приютит и ее.

«Она пока еще не подала заявление, но она планирует это сделать на следующей неделе, вероятно, через посольство России в Париже. Она стала жертвой сфабрикованного процесса», — сказал Данглеан.

В то же время Рэй надеется на содействие депутата Государственной думы Петра Толстого, которого, как утверждает адвокат, «высоко ценят и уважают во Франции». Кроме того, Петр Толстой свободно говорит на французском языке.

Ранее американская журналистка Оуэнс пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной.