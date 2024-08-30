Журналистка британской газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области и по итогам своей поездки опубликовала материал.

Из него следует, что Филп побывала в Судже и в одной из окрестных деревень. Она рассказала, что украинские военные пытаются дискредитировать ВС РФ перед местными жителями, показывая заранее подготовленные видеоматериалы.

Публикацию Филп иллюстрируют фотографии, сделанные в Курской области фотографом по имени Иан Уиттакер.

Ранее ФСБ возбудила уголовные дела против иностранных журналистов, которые незаконно посетили Курскую область для подготовки своих материалов.