Амурский суд отменил УДО политику Андрею Ищенко

Амурский областной суд аннулировал вердикт Благовещенского городского суда, который в январе одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) от тюремного заключения политика и бизнесмена Андрея Ищенко, чуть не выигравшего губернаторские выборы в Приморском крае в сентябре 2018 года.

Согласно материалам Амурского областного суда, решение суда первой инстанции было отменено из-за серьезных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Прокуратура возражала против освобождения Андрея Ищенко из-под стражи.

Следует напомнить, что в октябре 2023 года Андрей Ищенко был осужден на шесть с половиной лет лишения свободы по двум уголовным делам, связанным с мошенничеством и превышением должностных полномочий.

Ищенко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой структуре, в ущерб законным интересам этой организации).

Ранее сообщалось, что серийник Доктор Смерть может выйти по УДО спустя 25 лет отбывания пожизненного наказания.