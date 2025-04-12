Журналистку на Украине отправили на пять лет в тюрьму за съемки принудительной мобилизации

Журналистка на Украине сняла видео процесса принудительной мобилизации и выложила ролик в социальные сети. За это она получила по приговору суда пять лет лишения свободы. Об этом сообщила «Страна.ua».

Журналистка из украинских Черновцов работала сразу на два местных издания. Еще в 2024 году она сняла на видео, как работники ТЦК принудительно мобилизуют мужчину. Ее обвинили в том, что при съемках процесса она якобы запечатлела военный объект, что запрещено законом. На суде защита утверждала, что этот объект — всего лишь областной призывной пункт, чье местонахождение широко известно. Вдобавок, обвиняемая не выкладывала координат этого здания, которое стало всего лишь фоном к отснятому процессу. Суд не прислушался к адвокатам и вынес обвинительный приговор.

«Журналистка была приговорена к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации», — указало издание.

Ранее сообщалось, что на западе Украины мужчина укусил за ногу представителя территориального центра комплектования. У него попросили документы, чтобы проверить его личность. В ответ тот проявил агрессию к работникам ТЦК.