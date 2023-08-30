Жителям Подмосковья рассказали, когда в лесах региона появятся осенние опята

В этом году осенние опята в подмосковных лесах появятся не раньше середины сентября, сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

«Эти грибы появляются, когда ночная температура падает ниже десяти градусов Цельсия на протяжении нескольких дней. Пока грибникам придется довольствоваться летними опятами», — отметил Филимонов.

Летние опята, продолжил он, будут расти до начала октября. Филимонов также напомнил, что при сборе грибов следует соблюдать ряд правил: перед походом в лес нужно предупредить родных и взять с собой средства связи, также следует обращать внимание на ориентиры и запоминать их.

Как отметили в Комлесхозе Подмосковья, опятами в народе называют сразу несколько видов грибов, однако они относятся к разным родам и семействам. Съедобными считаются опята летние, осенние, зимние и луговые.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области благоустроят девять лесопарков.