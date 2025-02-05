Зять Иосифа Пригожина без вести пропал на СВО больше года назад

Зять Иосифа Пригожина пропал на СВО и не выходит на связь уже более года. Согласно информации, предоставленной 27-летней Данаей, дочерью известного продюсера, ее супруг Евгений Ткаченко считается пропавшим без вести уже 14 месяцев. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Она также добавила, что в настоящее время у нее нет новой информации о его судьбе и ей не хочется снова поднимать эту непростую тему. Даная отметила, что с каждым разом интересующих ее вопросов становится все больше.

Девушка также опубликовала видео вместе с их сыном и поделилась тем, как он сильно скучает по отцу. Дочь Иосифа Пригожина вышла замуж за Ткаченко 3 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией в ВСУ за неповиновение.