Злоумышленник обманул бывшую «Мисс Москва» более чем на пять миллионов рублей

Бывшую «Мисс Москва» Алесю Семеренко обманули более чем на пять миллионов рублей. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что уже около годаонастараетсявернутьданнуюсумму у кастинг-директора, пообещавшего ей призовое место в конкурсе Miss Earth во Вьетнаме.

Добавляется, что 30-летняя модель познакомилась на злополучном для себя конкурсе «Мисс Москва» с Антоном Парамоновым, который представился ей кастинг-директором «Мисс Екатеринбург» и заявил, что у него имеются связи и выходы на международные конкурсы красоты, пообещав Алесе славу. Через несколько месяцев девушку лишили титула «Мисс Москва», поскольку она игнорировала условия договора, не принимала участия в благотворительных акциях и не выходила с организаторами на связь.

Отмечается, что при этом Семеренко решила карьеру не бросать и от Парамонова узнала про конкурс красоты в Таиланде, участие в котором стоило 230 тыс. рублей. Она оплатила, попала, но не выиграла. Спустя два года Парамонов предложил девушке принять участие в Miss Earth во Вьетнаме и выдвинул условия: 150 тыс. долларов за переговоры с руководителем конкурса, 5 тыс. долларов — взнос за участие и 50 тыс. долларов за место в топ-4 победительниц. Алеся согласилась, передав все деньги во время нескольких деловых встреч. Однако позже Парамонов покинул чат и заблокировал девушку. От отчаяния она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что прогоревшие предприниматели жалуются на блогера Пушкарева, обещавшего им дело «на миллион».