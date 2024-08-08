Прогоревшие предприниматели жалуются на блогера Пушкарева, обещавшего им дело «на миллион»

Начинающие бизнесмены пожаловались на блогера Яна Пушкарева, который обещал им миллионные обороты на продажах, а в итоге клиенты остались с носом. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что одна из подписчиц купила у блогера услугу по созданию бизнеса на маркетплейсе под ключ за 500 тыс. рублей. Команда блогера взяла все на себя — от поиска ниши до управления товарооборотом. По заверениям инфлюенсера, его услуга может обеспечить миллионный оборот всего за полгода. Тем не менее прибыль женщины за полгода составила всего 2,5 тыс. рублей.

Поясняется, что к Пушкареву подали несколько исков на общую сумму более трех миллионов рублей. Потерпевшие также хотят обратиться с коллективным заявлением в правоохранительные органы. Сам блогер не считает себя мошенником и заявил, что вернет средства только в случае проигрыша в судах.

Ранее сообщалось, что огромные долги вынудили Блиновскую распродавать все роскошное имущество.