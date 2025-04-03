SHOT: в центре Москвы загорелся ресторан

На Павелецкой площади в центре Москвы загорелся ресторан. Об этом вечером четверга пишет телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, речь идет о заведении с названием «Фергана» — там вспыхнула сначала кухня на площади в 20 «квадратов», а потом и приточная вентиляция, которая была подведена к мангалу. На место прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание.

Заведение, уточняет SHOT, частично сгорело. На момент ЧП внутри находилось около 80 человек, все они были эвакуированы из задымленного помещения. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее на станции «Текстильщики» в Москве произошло задымление под вагоном поезда метро. К счастью, в результате этого инцидента также обошлось без пострадавших.