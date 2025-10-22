Злоумышленники рассылают фиктивные приказы о награждении военнослужащим

В условиях цифровизации военной сферы наблюдается всплеск мошеннической активности, направленной против военнослужащих. Злоумышленники, прикрываясь именем Штаба, рассылают фальшивые приказы о награждениях с целью получения конфиденциальной информации, что представляет серьезную угрозу для безопасности военнослужащих и их семей. Об этом сообщает радио Sputnik.

Как пояснил эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов, активизация мошенников напрямую связана с переходом на электронный реестр военнослужащих и цифровизацией армейских процессов. Преступники преследуют двойную цель: оказать психологическое давление на военных и их близких, а также незаконно получить денежные средства, заработанные защитниками Отечества в зоне боевых действий.

По его словам, для противодействия этим угрозам необходимо помнить о ключевых принципах безопасности. Воинские части и военкоматы никогда не осуществляют инициативные звонки сотрудникам — все официальные уведомления передаются исключительно через командиров частей в письменной форме. Военнослужащим рекомендуется немедленно прекращать любые подозрительные телефонные разговоры и игнорировать сомнительные сообщения.

Эксперт подчеркнул, что особую значимость эти меры предосторожности приобретают в свете существующих ограничений: все военнослужащие при принятии на службу или направлении в зону боевых действий под роспись обязуются не использовать личные сотовые телефоны. Таким образом, соблюдение установленных правил связи и критическое отношение к непроверенным обращениям становятся основными инструментами защиты от мошеннических схем в цифровом пространстве.

