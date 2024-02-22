«Злые русские хакеры» выложили в сеть личные данные украинских военкомов

Российские хакеры из группы RaHDIt («Злые русские хакеры») завладели личными данными более 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) и выложили информацию в сеть.

В группе отметили, что они публикуют данные этих «военных преступников», чтобы украинцы знали в лицо, кто отправляет их на убой. Таким образом хакеры решили помочь сорвать мобилизацию в ВСУ, которая приобретает все более дикие черты.

Выложенная информация содержит адреса, личные телефоны, паспортные данные, электронную почту и ссылки на страницы в соцсетях.

«Среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы», — подчеркивает RaHDIt.

Ранее хакеры взломали украинский телеканал «Эспрессо» и выложили правду о ходе специальной военной операции.