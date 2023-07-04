«Знал, что он может ударить током»: подросток умер от вендингового аппарата

По данным журналистов, 15-летний парень играл в футбол с друзьями во дворе. Мяч перелетел через забор, и мальчик, тоже перелезая его, схватился за автомат для продажи воды, который и ударил его током. Прибывшие врачи ничего не смогли сделать. Также пострадал и друг погибшего, пытавшийся оттащить подростка от аппарата. Сейчас он в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Собственник аппарата пока не задержан. Предположительно, он незаконно подключил автомат к частным электроустановкам.

«Тот, кто пытался сэкономить и заработать, доволен?»; «Даже странно, как такое могло произойти? Этим автоматом же люди явно пользовались. Наверняка знали, что он может ударить током»; «Сколько в моем детстве мы лазали по опорам ЛЭП, и все живы. Все дело в квалификации электротехнического персонала, она за последнее время сильно ухудшилась», — прокомментировали трагедию россияне.

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