«Химия, яд и наркотик»: рядом с погибшей девятиклассницей нашли жидкость для вейпа

По данным журналистов, рядом с телом 17-летней девушки были обнаружены вейп и три флакона специальной жидкости к нему. Вещество отправили на экспертизу. Известно, что погибшая росла в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) не стояла.

«Почему несовершеннолетним все еще продают эту дрянь? Где-то же она взяла эти флаконы»; «Вейп — химия, яд и наркотик, который и взрослым надо запретить. Необходимо криминализировать вейп-индустрию», — прокомментировали инцидент россияне.

Также некоторым пользователям Сети показалось, что погибшая была слишком взрослой для девятого класса.

«Странно. Моя дочь идет в девятый класс, ей только 15 лет исполнится. Либо что-то с возрастом напутали, либо девочка на два года старше обычных девятиклассников»; «Наверное, когда-то на второй год оставалась», — считают пользователи социальных сетей.

Ранее мы писали о том, как у девятиклассницы случился приступ прямо на выпускном, и она умерла.