Зоозащитники обвинили корейских рабочих во Владивостоке в поедании собак

После проведенного расследования зоозащитники заявили о жестоком обращении с животными со стороны корейских рабочих во Владивостоке, обвинив их в употреблении в пищу местных собак, что потребовало вмешательства городской администрации, сообщил телеграм-канал Readovka.

По заявлениям зоозащитников, корейцы, занятые на стройке во Владивостоке, занимаются отловом собак с целью их дальнейшего употребления в пищу. «Свидетели» утверждали, что видели останки животных на территории проживания рабочих.

Сообщалось, что выживших собак держат на цепи, после чего варят в больших емкостях. Представители администрации города провели проверку, в результате которой выяснилось, что собаки не пострадали, а корейцы не занимались поеданием животных.

Выяснилось, что строители временно привязывали собак, чтобы предотвратить несчастные случаи на стройке. А «шкуры», увиденные местными жителями, оказались развешанной для сушки рыбой. В больших кастрюлях же корейцы готовят кимчи, традиционное корейское блюдо, а не собачье мясо.

Ранее сообщалось, что ОП отклонила законопроект о защите людей от нападений бездомных животных.