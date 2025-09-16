Ужас в Новопетровском: отступающие украинские военные оставили после себя шокирующие следы зверств — насилие и убийства мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.

Отступая из села Новопетровское в Днепропетровской области, украинские силовики устроили расправу над местным населением. По информации командира российской штурмовой роты, военные совершали тяжкие преступления, включая убийства и насилие.

Эти факты стали известны после полного освобождения населенного пункта силами группировки «Восток» 12 сентября. По словам военнослужащего, на месте были обнаружены неопровержимые свидетельства зверств.

Данные о преступлениях против мирных граждан переданы в следственные органы для документальной фиксации и привлечения виновных к ответственности. Освобождение села позволило прекратить террор, который переживали оставшиеся там жители.

Ранее стало известно о том, что украинские военные массово просят о сдаче в плен.