Звезда сериала «Сладкая жизнь» стала жертвой нападения на улице столицы

Известная российская актриса Мария Шумакова, прославившаяся благодаря сериалам «Сладкая жизнь» и «Счастливый конец», стала жертвой неприятного инцидента на улице Москвы. Звезда лично рассказала о случившемся в своих социальных сетях, признавшись, что происшествие довело ее до слез.

По словам Шумаковой, нападение произошло, когда она спокойно ожидала такси. Неожиданно к ней начал приближаться нетрезвый мужчина, который вел себя крайне агрессивно.

«Стою жду такси, никого не трогаю, поднимаю глаза, а на меня идет большой пьяный мужчина и орет, пытается схватить. Думаю, хотел пошутить или белочку поймал. Я уже позвонила в полицию, чтобы прогулялись по району и рейд для вытрезвителя совершили. Очень меня пугают такие ситуации, чувствуешь себя очень уязвимо. Ну вот, с красным носом еду на встречу с соавторами», — поделилась переживаниями артистка.

Актриса не стала скрывать, насколько сильно ее впечатлила эта ситуация, отметив чувство уязвимости и страха, которое она испытала. Несмотря на пережитый стресс, Шумакова продолжила свой день и отправилась на деловую встречу.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке женщина напала на 11-летнюю соседку.