«Россия обязана взять на себя долги»: с наследников некоторых участников СВО могут снять обязательства поручителей

Рабочая группа по вопросам СВО подготовила и внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который касается погибших и ставших инвалидами в ходе боевых действий на Украине, а также их близких. Подробности в соцсетях рассказал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» и руководитель рабочей группы Андрей Турчак.

Нюанс, который проработали

Новая инициатива подразумевает прекращение обязательств по договорам поручительства тех участников спецоперации, которые погибли или умерли от полученного в сражении увечья, а также стали инвалидами 1-й группы.

Турчак подчеркнул, что на данный момент в случае гибели или получения инвалидности с бойцов СВО полностью списывают долги по кредитам. Но есть нюанс — такой сценарий не распространяется на поручительство. Все обязательства поручителя переходят наследникам.

Руководитель рабочей группы объявил такой подход несправедливым. Он отметил, что обязательства участника спецоперации по кредитному договору и по договору поручительства почти не отличаются, и законопроект призван такие ситуации уравнять.

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Логичное продолжение

«Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты», — написал Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» добавил, что такой шаг логично продолжит законодательное решение полностью списать долги по кредитам в случае, если участник СВО погибнет в ходе боевых действий или получит тяжелую инвалидность. Новая инициатива будет распространяться на родителей, усыновителей, достигших совершеннолетия детей.

Ранее депутат Госдумы Милонов заявил, что оскорбляющих Россию следует отправлять на работы в зону СВО.