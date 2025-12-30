Школьница лишилась iPhone при запуске Roblox

В Башкирии зафиксирован тревожный случай цифрового мошенничества, жертвой которого стала 14-летняя школьница, оставшаяся без своего iPhone.

Инцидент произошел на фоне официальной блокировки игровой платформы Roblox на территории России 3 декабря 2025 года. Стремясь вернуть доступ к любимой метавселенной, где ежедневно играли около семи млн россиян, девочка нашла в сети сайт, обещавший «восстановить работу приложения». Ресурс потребовал ввести логин и пароль от учетной записи Apple ID для «установки» программы, и подросток, не заподозрив обмана, предоставил мошенникам ключи к своему устройству.

Мгновенно после ввода данных смартфон перезагрузился и перешел в удаленно активированный «режим пропажи». На экране появилось требование выкупа с угрозами навсегда удалить все файлы и опубликовать личные данные ребенка в случае отказа. Родители школьницы, отказавшись платить преступникам, обратились в сервисный центр, где диагностика показала неутешительный результат: программно восстановить доступ к телефону без полной потери информации невозможно. Единственным решением оказалась дорогостоящая перепрошивка платы (около 20 тыс. руб.) с гарантированным стиранием всех данных, либо продажа устройства на запчасти.

Сервисные центры Уфы отмечают резкий всплеск обращений: только в одну мастерскую за сутки принесли 15 заблокированных аналогичным способом айфонов.

Ранее, в начале декабря, 16-летний уфимец перевел аферистам 12,5 млн рублей, взятых из родительского сейфа, поверив звонку о «спасении сбережений». По данным правоохранительных органов, за 10 месяцев 2025 года жители республики потеряли от телефонного мошенничества около 3 млрд рублей, и доля несовершеннолетних жертв неуклонно растет.

