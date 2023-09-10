105-летний ветеран Николай Багаев принял участие на выборах Губернатора Московской области

Общество

Фото: [Мособлизбирком]

Участник Великой Отечественной войны, ветеран Николай Багаев пришел на избирательный участок в Королеве для того, чтобы отдать свой голос на выборах губернатора Подмосковья. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

«Я никогда не пропускаю выборы. Это мой гражданский долг!» — отметил Никола Николаевич.

Ранее стало известно, что председатель ЦИК Таиланда назвал выборы в Подмосковье полностью прозрачными.

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