11-летнего американца арестовали за угрозы массовых убийств в школах

В США арестовали 11-летнего школьника, угрожавшего устроить стрельбу в двух школах Флориды. Об этом сообщил шериф округа Волусия Майк Читвуд.

Мальчик учился в средней школе Криксайд. Подросток собирался устроить массовые расправы в средних школах Криксайд или Сильвер-Сэндс и уже подготовил список имен и целей, сообщает New York Post.

Юного американца обвинили в письменной угрозе массовой стрельбы. Позднее он сказал,что это была шутка, но в доме школьника были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены винтовки и пистолеты для страйкбола, муляжи боеприпасов, ножи, мечи и другое холодное оружие.

Ранее сообщалось о том, что подростка из Челябинска, напавшего на одноклассников, не будут привлекать к уголовной ответственности.