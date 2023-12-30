«112»: четыре человека погибли, еще трое ранены после обстрела ВСУ центра Белгорода

Число погибших при ударе украинскими боевиками по Белгороду продолжает увеличиваться. К настоящему времени уже известно о четырех погибших.

Как передает «112», среди погибших двое детей и двое мужчин. Еще трое человек — раненыю

Один из вражеских снарядов упал на каток, находящийся в центре Белгорода на Соборной площади. В этот момент там находилось много гуляющих местных жителей.

В городе сейчас ревет сирена пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор. Других подробностей пока не приводится.