«112»: число пострадавших в ДТП с автобусами на юго-западе Москвы возросло до восьми человек
Фото: [соцсети]
В результате серьезной аварии с участием двух автобусов на юго-западе столицы количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.
В воскресенье, 6 апреля, на улице Грина, расположенной на юго-западе Москвы, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Инцидент случился поздно вечером.
В результате аварии оба автобуса получили значительные повреждения, а также были выбиты стекла.
По предварительной информации, причиной аварии могли стать сложные погодные условия — в городе до сих пор продолжается снегопад, который начался накануне вечером.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Таиланде взорвался прогулочный катер с российскими туристами. Одному человеку потребовалась госпитализация.