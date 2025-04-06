«112»: число пострадавших в ДТП с автобусами на юго-западе Москвы возросло до восьми человек

В результате серьезной аварии с участием двух автобусов на юго-западе столицы количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

В воскресенье, 6 апреля, на улице Грина, расположенной на юго-западе Москвы, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Инцидент случился поздно вечером.

В результате аварии оба автобуса получили значительные повреждения, а также были выбиты стекла.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать сложные погодные условия — в городе до сих пор продолжается снегопад, который начался накануне вечером.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Таиланде взорвался прогулочный катер с российскими туристами. Одному человеку потребовалась госпитализация.