«112»: в Кировской области насмерть разбился мотодельтапланерист

В Кировской области произошло падение мотодельтаплана. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «112». Согласно информации, полученной от источника, летательный аппарат «Атом» совершил аварийную посадку на лед водохранилища в Омутнинском районе.

По информации, поступившей из источника, самолёт пилотировал Виктор Т., которому на момент происшествия было 61 год. К сожалению, спасти его не удалось. Прибывшие на место происшествия медицинские работники зафиксировали смерть мужчины.

В данный момент специалисты проводят расследование, чтобы установить причины аварии. По результатам расследования будет проведена проверка.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета в Южном Судане погибли 18 человек.