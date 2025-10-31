«113 эпизодов обмана»: бизнес-коуча Шабутдинова приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Пресненский суд Москвы вынес приговор бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, признав его виновным в совершении 113 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, сообщил ТАСС.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 5 млн руб.

Согласно материалам дела, Шабутдинов распространял в социальных сетях заведомо ложные сведения о своих образовательных программах, которые в действительности не соответствовали заявленному качеству.

Используя методы агрессивного маркетинга и масштабную рекламную кампанию, он продавал курсы, тренинги и вебинары, гарантируя высокие результаты, которые не могли быть достигнуты с помощью предлагаемых методик.

Дело стало одним из самых резонансных в сфере образовательных услуг. Потерпевшими по нему проходили многие клиенты, поверившие в обещания Шабутдинова и понесшие значительные финансовые потери.

Суд принял во внимание масштабы мошеннической деятельности и значительный ущерб, причиненный потерпевшим.

