12 человек погибли во время жесткого обстрела школы с беженцами в Газе

Израильская армия обстреляла школу в Газе, где, по информации СМИ, укрывались беженцы. Об этом пишет палестинское издание WAFA 20 ноября.

По данным СМИ, в этой школе БАПОР (агентство ООН, которое оказывает помощь беженцам Палестины) находились те люди. которые были перемещены из северной части сектора Газа. ЦАХАЛ, как утверждают журналисты, произвел артобстрел объекта.

В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 12 человек. Ранения и травмы получили десятки граждан, на данный момент им всем пытаются оказать медпомощь. В школе на момент израильского удара было около двух тысяч человек.