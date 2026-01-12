12 дней отдыха: когда россиян ждут самые длинные новогодние каникулы

В России в ближайшие годы сохранятся длинные новогодние каникулы: в следующий раз отдых в начале года, по предварительным расчетам, продлится 11 дней, а рекордные 12 выходных подряд могут повториться в 2032 году.

Продолжительные новогодние праздники становятся привычной частью календаря россиян. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, официальный производственный календарь правительство утверждает ежегодно ближе к концу года, однако уже сейчас можно оценить, как будут складываться выходные в будущем. Так, в начале 2027 года новогодние каникулы, с учетом 31 декабря 2026 года, могут занять 11 календарных дней.

При этом наиболее длинный вариант отдыха ожидается в 2032 году. Тогда сочетание праздничных и выходных дней может привести к 12-дневным новогодним каникулам — аналогичным тем, которые россияне уже пережили в последние годы.

Бессараб отметила, что длинные выходные особенно востребованы у семей с детьми. В этот период совпадают школьные зимние каникулы и отпускные дни у родителей, что позволяет проводить больше времени вместе.

Депутат напомнила, что подобная ситуация уже наблюдалась ранее. Например, календарь конца 2031 — начала 2032 года по расположению дней недели будет таким же, как в декабре 2025 — январе 2026 года, когда россияне отдыхали рекордные 12 дней подряд. Для сравнения: в 2025 году новогодние праздники длились 11 дней, годом ранее — 10, а в начале 2023 года — 9 дней.

До этого стало известно, что текущий цикл Солнца может преподнести новые сюрпризы.