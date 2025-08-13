12-я жертва воды: озвучена тревожная статистика утоплений в северном регионе

На реке Малая Обь в Шурышкарском районе погиб мужчина, который рискнул залезть в воду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Трагический инцидент произошел 11 августа на реке Малая Обь. 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться, несмотря на предупреждения окружающих. По данным регионального управления МЧС, он уплыл в сторону грузового причала и не смог вернуться обратно.

Это уже 12-й случай гибели на воде в регионе с начала купального сезона. Спасатели отмечают тревожную закономерность: большинство трагедий происходят с людьми, находящимися в нетрезвом состоянии. Алкоголь снижает чувство опасности, ухудшает координацию движений и способность адекватно оценивать ситуацию, что в условиях речного течения становится смертельно опасным сочетанием.

