13 зарплата — ожидание и реальность: как заставить начальство раскошелиться на Новый год

В Трудовом кодексе нет понятия «13-я зарплата». Так в народе называют премию по итогам года, которая часто бывает сравнима со средней ежемесячной зарплатой, а порой и ее превышает. Обязан ли работодатель выплачивать сотрудникам премию под Новый год и как ее добиться — читайте в нашем материале.

Согласно Трудовому Кодексу, сотрудникам, которые добросовестно исполняют свои обязанности, начальство может по итогам года объявить благодарность, повысить в должности, подарить подарок. И да — выдать денежную премию.

«Но все это на сугубо добровольных началах и федеральным законодательством никак не регламентируется. Выплачивать или не выплачивать подобный ежегодный бонус обычно предусматривается внутренними локальными актами организации. Если же их нет, то все зависит от самого руководства и его позиции по этому вопросу», — прокомментировала ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист по трудовым вопросам Людмила Качанова.

Она отметила, что многие организации, в том числе и государственные, стараются поощрить своих работников материально или разработать свою собственную систему в этом вопросе.

«Все зависит от того, насколько здесь ценятся сотрудники и какова кадровая политика компании. Единого закона по этому поводу нет», — подвела итог эксперт.

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