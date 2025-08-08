17 часов ожидания: пассажиры рейса Анталья-Минводы оказались в турецком «плену»

Рейс «Уральских авиалиний» из Антальи в Минеральные Воды превратился для пассажиров в жесткое испытание. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Осторожно, новости», пассажиры находятся в турецком аэропорту уже 17 часов.

Самолет, который должен был вылететь в 7:20 утра, уже 17 часов не может покинуть турецкий аэропорт. Онлайн-табло бессистемно меняет время вылета, сейчас указана полуночная отметка, но и эти сроки вызывают сомнения.

Пассажиры, оказавшиеся в информационном вакууме, получают лишь талоны на питание, но не получают внятных объяснений причин задержки.

