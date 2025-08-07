Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс из Москвы в Пензу, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра. На месте уже дежурят экстренные службы. Об этом сообщило РИА Новости.

Пассажирский SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Пенза, был вынужден прервать полет и направиться обратно в Шереметьево. Причиной стало срабатывание датчика, сигнализирующего о проблемах с топливным фильтром.

Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета в соответствии с протоколами безопасности. На месте уже приведены в готовность все оперативные службы, включая пожарные расчеты и медиков.

Подобные ситуации — не редкость в авиации, и стандартные процедуры предусматривают немедленную реакцию на любые сигналы о возможных неисправностях. Пока неизвестно, сколько времени займет проверка и устранение неполадки, а также когда пассажиры смогут продолжить путь.

Ранее самолет российской авиакомпании, вылетевший из Москвы в Сочи, подал сигнал тревоги.