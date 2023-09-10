«18 мне уже»: житель Луховиц пришел на выборы в костюме популярного певца Сергея Жукова

В Московской области сегодня заключительный день голосования. В регионе выбирают губернатора, также проходят выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому избирательному округу № 17.

В восемь часов утра в регионе открылись все избирательные участки. Всего их около четырех тысяч. На каждом голосование проходит позитивно и без нарушений.

Так, в Луховицах один из избирателей пришел голосовать в ростовой кукле известного исполнителя, лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Аниматор в костюме певца исполнил свой гражданский долг на участке № 1367. Избирательная комиссия очень обрадовалась такому гостю.

«18 мне уже», — сказал представителям участковой избирательной комиссии мужчина в костюме Сергея Жукова и сразу после этого получил бюллетень.

Ранее сообщалось, что двое друзей пришли на выборы в Раменском в костюмах единорога.