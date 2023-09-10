Друзья пришли на выборы в Подмосковье в костюмах единорогов

Жительница Раменского городского округа Софья пришла на избирательный участок для голосования в школе № 21 в костюме единорога. Идею поддержал и ее друг Алексей. Об этом сообщает РИАМО.

По словам молодых людей, они уже не первый раз принимают участие в выборах и подходят к этому вопросу серьезно. Они добавили, что выбор их наряда направлен на то, чтобы сделать процедуру праздничной и особенно запоминающейся. Друзья отметили, что им удалось создать позитивную атмосферу на участке для голосования, поэтому они остались довольны.

Ранее сообщалось, что старуха Шапокляк приняла участие в выборах в Пушкино.