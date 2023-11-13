19 снарядов выпустили по Донецку, Ясиноватому району и Горловке

Сразу 19 снарядов 155 мм калибра было выпущено по нескольким районам ДНР в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщили в канале представительства ДНР в СЦКК.

19 снарядов упали в Горловке, Донецке и Ясиноватом районе ДНР. В частности, из Дзержинска наносился удар по Никитовскому району Горловки, украинцы выпустили три снаряда натовского калибра.

Почти за час семь снарядов упали в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, еще три снаряда были выпущены по Горловке и шесть упали в Ясиноватый район. На данный момент информации о пострадавших или каких-либо разрушениях нет.