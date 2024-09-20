20-летний житель Сирии принимал утечку мозговой жидкости за насморк

20-летний житель Сирии в течение шести лет сморкался спинномозговой жидкостью. Все это время он думал, что у него насморк. Об этом сообщает Daily Mail.

На самом деле у молодого человека были серьезные проблемы со здоровьем.

Дело в том, что в 14 лет он попал в автомобильную аварию и получил серьезную травму головы. Тогда он отказался от лечения. С тех пор юношу беспокоили хронический насморк, головные боли и судороги. Он решил обратиться к врачу.

Оказалось, что причина недомогания не связана с простудой. У пациента выявили перелом костей черепа и энцефалоцеле в носовой полости. Из-за этого из черепной коробки происходила утечка мозговой жидкости.

Лечение энцефалоцеле требует хирургического вмешательства. Но молодой человек опять отказался от операции.

Лишь спустя два месяца он передумал и согласился. Врачам удалось перекрыть все отверстия, возникшие в твердой мозговой оболочке пациента, и выкачать вылившуюся жидкость.

После операции состояние молодого человека значительно улучшилось. У него прошел насморк, также его перестали мучить головные боли и судороги.

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