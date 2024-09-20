У двоих жителей США обнаружили поедающих мозг червей
Фото: [pxhere.com]
Двое жителей американского штата Калифорния заразились байлисаскаридозом. Это паразитарное заболевание, которое вызывают кольчатые черви, также известные как «аскариды енотов». Об этом сообщает Los Angeles Times.
Паразитов Baylisascaris procyonis обнаружили в заливе Саут-Бэй. Длина этих червей составляет 23 сантиметра. Обычно они живут в кишечнике енотов.
Попав в организм человека, 5% этих личинок начинают пожирать мозг, что в результате приводит к отеку. Также они способны проникать в глаза и спинной мозг, что вызывает тяжелое поражение нервной системы.
Заразиться байлисаскаридозом можно, проглотив землю или выпив воду, которые загрязнены фекалиями енотов. От человека к человеку заболевание не передается.
Власти Калифорнии напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил личной гигиены. Они призвали американцев чаще мыть руки и не контактировать с дикими животными.
Ранее подмосковные врачи предупредили о риске заражения церкариозом при купании в стоячих водоемах.