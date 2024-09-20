У двоих жителей США обнаружили поедающих мозг червей

Двое жителей американского штата Калифорния заразились байлисаскаридозом. Это паразитарное заболевание, которое вызывают кольчатые черви, также известные как «аскариды енотов». Об этом сообщает Los Angeles Times.

Паразитов Baylisascaris procyonis обнаружили в заливе Саут-Бэй. Длина этих червей составляет 23 сантиметра. Обычно они живут в кишечнике енотов.

Попав в организм человека, 5% этих личинок начинают пожирать мозг, что в результате приводит к отеку. Также они способны проникать в глаза и спинной мозг, что вызывает тяжелое поражение нервной системы.

Заразиться байлисаскаридозом можно, проглотив землю или выпив воду, которые загрязнены фекалиями енотов. От человека к человеку заболевание не передается.

Власти Калифорнии напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил личной гигиены. Они призвали американцев чаще мыть руки и не контактировать с дикими животными.

Ранее подмосковные врачи предупредили о риске заражения церкариозом при купании в стоячих водоемах.