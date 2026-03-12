20 тысяч литров зловония: водитель залил магистраль навозом и теперь отвечает за экологическую катастрофу

Масштабное дорожно-транспортное происшествие обернулось экологическим скандалом и транспортным коллапсом на крупной автомагистрали недалеко от немецкого Хоэнлоэ. Об этом сообщает Daily Star.

Молодой фермер, управлявший трактором с тяжелым прицепом-цистерной, не справился с управлением, в результате чего около 20 тысяч литров жидкого навоза выплеснулись на проезжую часть. Содержимое поврежденной емкости мгновенно залило четыре полосы движения и прилегающую территорию, заставив полицию экстренно перекрыть шоссе в обоих направлениях.

Ликвидация зловонных последствий потребовала привлечения значительных сил пожарной службы и коммунальных ведомств, которые в течение нескольких часов очищали дорожное полотно. Пока спецслужбы боролись с загрязнением, на трассе образовались пробки длиной в несколько километров.

Сам 21-летний виновник аварии физически не пострадал, однако финансовые потери оказались внушительными. Ущерб разбитой технике специалисты оценили более чем в €55 тыс, что в пересчете на российскую валюту превышает 5 миллионов рублей.

