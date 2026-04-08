2000 лет под водой: в Швейцарии обнаружили идеально сохранившийся груз римского торгового корабля

На дне Невшательского озера в Швейцарии обнаружили идеально сохранившиеся сокровища, которые перевозило римское торговое судно. Кораблекрушение, предположительно, произошло около 2000 лет назад. Об этом пишет иностранное агентство Jam Press.

Ценный груз нашли еще в ноябре 2024 года, но исследователям потребовалось время, чтобы спуститься к нему. Обломков самого корабля на дне уже не осталось — время не пощадило дерево, зато идеально законсервировало то, что везли римские купцы. Среди находок — керамическая посуда, амфоры для оливкового масла из Испании, бытовые предметы членов экипажа, а также части повозок и несколько мечей.

Однако радость от открытия омрачена тревогой. В Археологическом бюро Невшателя (OARC) опасаются, что после публикации информации к месту кораблекрушения устремятся мародеры. Кроме того, грузу угрожают якоря проплывающих судов и естественная эрозия дна. После того как ученые завершат изучение уникальных артефактов, их планируют выставить в музее Латениум в пригороде Невшателя.

