21-летняя москвичка умерла через год после падения с седьмого этажа

Молодая жительница Москвы, год назад чудом пережившая падение с седьмого этажа, скончалась после трех месяцев, проведенных в коме, пишет телеграм-канал «Москва+». В 2023 году девушка выпала из окна, но тогда отделалась только переломом руки.

Спустя год, в 2025-м, жизнь 21-летней москвички оборвалась при трагических обстоятельствах. По информации источника, на станции метро «Пражская» девушке внезапно стало плохо в вагоне поезда. Она потеряла сознание и больше не пришла в себя. Прибывшие медики диагностировали кому и доставили пациентку в одну из столичных больниц.

Несмотря на усилия врачей, состояние девушки оставалось крайне тяжелым. Три месяца она не приходила в сознание, после чего ее организм не выдержал.

Точная причина смерти и возможная связь между падением с высоты и внезапной комой устанавливаются.

