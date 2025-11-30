Тихий и ползучий убийца: загадочная болезнь российского туриста на Бали получила объяснение

Трагедия российского туриста на Бали раскрывает смертельную опасность, которую легко принять за банальное недомогание. Как пишет KP.RU , 32-летний Андрей Бородин из Тамбова скончался после укуса змеи, который оставался незамеченным несколько дней.

Сообщается, 14 октября молодой человек почувствовал легкое недомогание после прогулки по тропическому лесу, списав симптомы на простуду или пищевое отравление. Роковая ошибка стала ясна лишь спустя пять дней, когда его состояние резко ухудшилось: он начал терять голос и зрение, едва успел позвонить девушке, дыша в трубку.

Скорая доставила его в частную клинику, где врачи первоначально предположили отравление метанолом — распространенную на Бали причину летальных исходов. Однако анализы исключили алкоголь и наркотики, оставив медиков и родных в полном недоумении.

Разгадка пришла поздно: на руке обнаружили следы двух почти незаметных проколов — укус индийского крайта, одной из самых опасных змей острова. Ее яд вызывает безболезненный укус, а симптомы проявляются с опозданием, приводя к параличу, остановке дыхания и смерти.

Более месяца Андрей провел в коме на искусственной вентиляции легких, несмотря на подключение российского специалиста и помощь консульства. Спасти его не удалось.

Семья столкнулась с новой проблемой — транспортировкой тела на родину стоимостью свыше 20 миллионов рублей из-за необходимости спецгроба и чартерного рейса. Брат погибшего организовал сбор средств, пытаясь вернуть Андрея домой.

