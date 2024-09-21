23-летняя американка ослепла и посинела после сделанной прививки

23-летняя жительница Калифорнии страдает от пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Это очень редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные эритроциты, сообщает tourprom.ru.

В связи с этим девушка нуждалась в переливании крови. Но перед этим врачи сказали ей сделать прививки от столбняка, пневмонии и менингита.

Через десять минут после вакцинации состояние Алексис Лоренце резко ухудшилось: у нее потемнело в глазах, свело челюсть и началась тошнота. Также у девушки появились кровоподтеки и отеки.

Такая реакция на одновременное введение трех вакцин называется цитокиновым штормом. Она возникает у пациентов с ПНГ. При таком состоянии иммунная система чрезмерно реагирует, что приводит к атаке на здоровые органы и их кровоснабжение, что может привести к необратимым повреждениям и даже стать причиной летального исхода.

Однако медики заявили, что сами по себе компоненты вакцины не могли вызвать такое состояние у Лоренце. Они считают, что состояние девушки ухудшилось из-за того, что вакцины активизируют иммунные реакции у пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией.

Ранее сообщалось о том, что 20-летний житель Сирии принимал утечку мозговой жидкости за насморк.